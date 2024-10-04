Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль

Нефть выросла на 8% за неделю на фоне опасений, что Израиль может поразить нефтяные объекты Ирана в ответ на ракетные обстрелы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цены на нефть выросли примерно на 8% на этой неделе, что является самым большим ростом с начала прошлого года, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила вероятность перебоев в поставках нефти. Противостояние между Израилем, Ираном и их союзниками в Ливане, Газе и Йемене продолжается уже более года, усиливая опасения относительно возможного полномасштабного конфликта, который может втянуть другие страны.

Нефть Brent торговалась ниже $78 за баррель после роста на 5% в четверг, когда президент США Джо Байден заявил, что Штаты обсуждают возможную поддержку атак Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана. Официальный представитель США уточнил, что переговоры с Израилем продолжаются, и решение еще не принято. West Texas Intermediate (WTI) держалась на уровне около $74.

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"Есть опасения, что Израиль может нацелиться на нефтедобывающие возможности Ирана, чтобы нанести удар по экономике страны", - сказал Вишну Варатхан, глава отдела экономики и стратегии банка Mizuho в Сингапуре. По его словам, хотя цены выросли, рынок еще не полностью учел возможность полномасштабной войны.

Ближний Восток обеспечивает около трети мировых поставок нефти. Иран ежедневно добывает около 3,3 миллиона баррелей нефти, что делает его третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По оценкам Citigroup, масштабный удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может снизить мировые поставки нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Если удар будет направлен на меньшую инфраструктуру, потери могут составить 300-450 тысяч баррелей в день.

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Существуют также опасения, что Иран может повысить ставки, атаковав энергетическую инфраструктуру соседних стран или пути поставок, в частности критический пролив Хормуз. По данным Clearview Energy Partners, нарушение транспортных потоков через узкий водный путь на входе в Персидский залив может повысить цены на нефть на $13-28 за баррель.

Кроме кризиса, альянс ОПЕК+ подтвердил план восстановления части мощностей, которые были временно закрыты, начиная с декабря. В то же время Ливия начала восстанавливать добычу после ослабления политического напряжения. Однако физический рынок остается слабым, и неясно, сможет ли китайский стимулирующий пакет существенно повлиять на потребление в крупнейшем импортере нефти в мире.

Напомним:

Нефть резко подорожала, поскольку рынок готовится к возможности, что Израиль в ответ на недавний ракетный обстрел нанесет удары по нефтяной инфраструктуре Ирана.