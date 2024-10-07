Федоров вважає, що компанії в секторі defense tech цьогоріч можуть отримати $50 млн інвестицій

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що українські компанії в секторі defense tech можуть отримати $50 млн інвестицій до кінця року.

Про це він повідомив під час інвестиційного форуму Defense Tech Valley.

За його інформацією, Brave1 провів Defense Tech Valley — перший міжнародний інвестиційний саміт, який зібрав 650+ розробників та понад 100 інвесторів.

Виробники дронів з донаведенням, водних дронів, РЕБ, засобів звʼязку, VR-тренажерів для ведення ближнього бою, НРК отримали можливість запітчити свої проєкти українським та міжнародним інвесторам.

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За його словами, щомісяця на платформі Brave1 зʼявляється 200+ нових розробок, кожна з них потребує фінансування.

Кластер надає державні гранти, а також регулярно проводить заходи для знайомства розробників з інвесторами, щоб залучити фінансування.

Нагадаємо:

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Brave1 — український кластер оборонних інновацій, створений для співпраці між усіма стейкхолдерами defense tech галузі шляхом надання їм організаційної, інформаційної та фінансової підтримки. Стратегічна мета Brave1, аби Україна стала лідером світового ринку оборонних технологій. Сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 2800 розробок від більш як 1200 українських розробників.