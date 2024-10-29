Фонд держмайна виставив частку держави в заводі Коломойського

Фонд державного майна виставив на приватизацію державний пакет акцій у ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (колишній Надвірнянський нафтопереробний завод).

Аукціон відбудеться 20 листопада в системі Prozorro.Продажі пише LIGA.net.

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що працювало з українською сировиною. Його потужності не використовуються для перероблення нафти з 2012 року, підприємство заробляє на зберіганні нафти та нафтопродуктів. Розташоване в місті Надвірна Івано-Франківської області. Підприємство забезпечує понад 500 робочих місць.

У 2021 році до повномасштабної війни його чистий дохід перевищував 2 млрд грн, у 2024 році цей показник скоротився до 8,5 млн грн.

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Акціонерами Нафтохіміка Прикарпаття, крім ФДМ, є Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) і Domennium Enterprises (14%), пов'язані з неформальною групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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