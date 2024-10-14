"Гарантований покупець" оголосив про проведення другого зеленого аукціону

ДП "Гарантований Покупець" оголошує про проведення другого пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки на будівництво нової потужності з альтернативних джерел енергії.

Про це йдеться в повідомленні підприємства.

"ДП "Гарантований Покупець" оголошує про проведення другого пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки на будівництво нової потужності для інших видів альтернативних джерел енергії (крім енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)", - зазначається в повідомленні.

Розмір частки додаткової річної квоти підтримки становить 11 МВт. Дата проведення – 14 листопада. Кінцевий термін подачі заяв - до 13 листопада.

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Як йдеться в повідомленні, максимальний розмір цінової пропозиції учасника – 12 євроцентів за кВт-год.

Нагадаємо:

У вересні вперше ДП "Гарантований покупець" оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

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