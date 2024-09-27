Кличко розповів, коли відновиться добудова багатоповерхівок "Укрбуду" та "Київміськбуду"

Київська влада разом з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду" домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту, щоб добудувати багатоповрхівки.

Про це розповів міський голова Віталій Кличко після зустрічі з ініціативною групою інвесторів, які вийшли на мітинг під стіни КМДА 26 вересня.

"До кінця року ми маємо визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися. Зараз триває підготовка низки рішень, щоб винести їх на розгляд Київської міської ради", – розповів Кличко.

Він додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності.

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"Держава в особі Кабінету Міністрів взяла на себе зобов’язання профінансувати добудову об’єктів "Укрбуду". Зокрема, коли "Київміськбуд" погодився добудувати об’єкти "Укрбуду". Проте наразі коштів Уряд так і не виділив", - йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо:

Переговори "Київміськбуду" з банками не дали результату через негативний фінансово-економічний стан компанії, відсутність гарантованих джерел повернення боргу і сплати відсотків, відсутність адекватного заставного забезпечення.

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Кабінет міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.