В Україні запустять нову програму "єПідтримки": тисяча для кожного українця
Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.
Про це повідомляє Володимир Зеленський в Telegram.
"Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", – зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитків Укрзалізниці, українських лікарських засобів.
Також президент доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги.
Окрім цього їх можна буде донатити військовим чи волонтерам.
"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", – сказав Зеленський.