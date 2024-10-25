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В Україні запустять нову програму "єПідтримки": тисяча для кожного українця

П'ятниця, 25 жовтня 2024, 21:05 - Олексій Артемчук

Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні.

Про це повідомляє Володимир Зеленський в Telegram.

"Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", – зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитків Укрзалізниці, українських лікарських засобів. 

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Також президент доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. 

Окрім цього їх можна буде донатити військовим чи волонтерам.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", – сказав Зеленський.

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Україна бюджет
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