НБУ улучшил прогноз по международным резервам Украины

Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов в 2024 - 2026 годах по сравнению с июльским прогнозом.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе НБУ.

Так, по прогнозу резервы в конце 2024 года составят 43,6 миллиарда долларов против 41,2 миллиарда предусмотренных ранее.

В конце 2025 года международные резервы составят 41 миллиард долларов, когда по июльскому прогнозу - 37,3 миллиарда долларов.

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В 2026 году, по прогнозу НБУ, Украина будет иметь 34,7 миллиарда долларов резервов против 32 миллиардов по июльским подсчетам регулятора.

Напомним:

Международные резервы НБУ по состоянию на 1 октября 2024 года по предварительным данным составили 38,9 млрд долл. США. В сентябре они снизились на 8,1%.

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