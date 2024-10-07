Міжнародні резерви Національного банку знизилися

Міжнародні резерви НБУ станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становили 38,9 млрд дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як йдеться в повідомленні, така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

"Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів", - зазначили в НБУ.

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Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 674,7 млн дол. США. З цієї суми:

603,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;

60,0 млн дол. США – від Світового банку;

11,1 млн дол. США – від Банку розвитку Ради Європи.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 552,4 млн дол. США, з яких:

456,3 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

52,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

44,0 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,8 млн дол. США.

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Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 3 213,2 млн дол. США.

Нагадаємо:

Національний банк із 10 вересня послаблює низку валютних обмежень, щоб підтримати обороноздатності країни, роботу українських підприємств та ядерного страхового пулу.