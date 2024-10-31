Украина договаривается с Китаем об экспорте новых видов агропродукции

Украина ведет переговоры с Китаем об открытии экспорта для новых видов агропродукции.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян после переговоров с представителями Генеральной таможенной администрации Китая и посольства Китая в Украине.

"Наша цель - открыть еще семь новых рынков", - рассказал Осиян.

Украина пытается согласовать экспорт в Китай гороха, пшеничной муки, кормов для домашних животных, говядины, кукурузы, мяса птицы, водных продуктов дикого лова. Документы по открытию каждого из этих рынков находятся на разных этапах обработки и согласования.

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"Сейчас протокол по гороху находится на стадии завершения внутригосударственного согласования в Украине, тексты направлены на рассмотрение в компетентный орган Китая", - рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы, главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский.

На рассмотрении китайских служб находятся проекты протоколов по экспорту мяса птицы и рыбы. Госпродпотребслужба направила свои предложения по тексту протокола осенью.

Протокол по водным продуктам дикого вылова уже прошел внутригосударственное согласование и находится на этапе финального утверждения китайской стороной. Также проходят этап внутригосударственного согласования тексты протоколов по говядине и кормам для домашних животных.

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Напомним:

Центральный банк Китая запустил новый инструмент кредитования, чтобы влить больше ликвидности на рынок и поддержать кредитный поток в банковской системе.