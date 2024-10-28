Китай запускає новий інструмент кредитування для підйому економіки

Центральний банк Китаю запустив новий інструмент кредитування, щоб влити більше ліквідності на ринок і підтримати кредитний потік у банківській системі.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 2,9 трлн юанів (406,6 млрд дол) середньострокових кредитів мають бути погашені в період до кінця грудня, що ускладнить для банків фінансування інвестицій та пожвавлення слабкого зростання другої за величиною економіки світу.

Народний банк Китаю заявив, що він активував механізм операцій прямого зворотного репо на відкритому ринку з метою підтримання достатнього рівня ліквідності в банківській системі та подальшого збагачення політичного інструментарію центрального банку.

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В окремій заяві, що анонсує новий інструмент, Центробанк повідомив, що використовуватиме його для торгівлі з первинними дилерами ОВДП на щомісячній основі.

Зазначається, що новий інструмент матиме термін дії менше одного року, що довше, ніж у звичайних операцій зворотного репо, які зазвичай мають термін дії сім, 14 або 28 днів, проводяться щоденно і зазвичай вимагають застави.

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Центральний банк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження другої за величиною економіки світу.