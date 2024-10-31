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Нацбанк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины

Четверг, 31 октября 2024, 14:11 - Артур Крыжный , Ярослав Винокуров

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП на 2024 и 2025 годы по сравнению с июльским прогнозом.

Об этом говорится в новом макропрогнозе регулятора.

Так, по итогам 2024 года прогноз роста ВВП Украины увеличили с 3,7% до 4%. По итогам 2025 года - с 4,1% до 4,3%.

В то же время в 2026 году прогноз реального ВВП по итогам года уменьшили - с 4,8% до 4,6%.

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Номинальный ВВП Украины в 2024 году должен составить 7,6 триллиона гривен, в 2025 - 8,7 триллиона, а в 2026 году - 9,7 триллиона. Прогноз по номинальному ВВП улучшился во всех трех промежутках времени.

Напомним:

За девять месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины (Госстата), реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%

ВВП
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