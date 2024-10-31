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Украинцев предупредили о приостановлении работы таможенного поста на границе со Словакией

Четверг, 31 октября 2024, 12:49 - Виктор Волокита

1 ноября на таможенном посту "Вишне Немецкое" (грузовое направление) Михаловецкой таможни будет обновляться серверное программное обеспечение.

Об этом сообщает Гостаможслужба со ссылкой на словацких таможенников. 

В связи с этим будет временно приостановлена работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств через украинско-словацкую границу.

Технические работы начнутся с 09:00 и продлятся до 15:00.

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Таможенники призывают перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок.

Напомним:

Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

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таможня
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