Украинцев предупредили о приостановлении работы таможенного поста на границе со Словакией
Четверг, 31 октября 2024, 12:49 -
1 ноября на таможенном посту "Вишне Немецкое" (грузовое направление) Михаловецкой таможни будет обновляться серверное программное обеспечение.
Об этом сообщает Гостаможслужба со ссылкой на словацких таможенников.
В связи с этим будет временно приостановлена работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств через украинско-словацкую границу.
Технические работы начнутся с 09:00 и продлятся до 15:00.
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Таможенники призывают перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок.
Напомним:
Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.
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