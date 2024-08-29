Профільний комітет підтримав перезавантаження митниці

Фінансовий комітет рекомендував до другого читання і прийняття в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці.

Відповідне рішення підтримав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 29 серпня, повідомляє кореспондент ЕП.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що цим проєктом пропонується змінити процедуру конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів.

Також, пропонується залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, а також надання голові Держмитслужби права призначати своїх заступників без погодження з Міністром фінансів.

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Крім того, передбачено незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, переатестація працівників кожні 18 місяців та підвищення оплата праці митників.

Під час засідання комітету депутати наполягали на тому, аби у перезавантаженій митниці держава підвищила заробітні плати працівникам.

Представники Міністерства фінансів на цю пропозицію відповіли, що виконають це рішення після того, як забезпечать фінансування військових та соціальних видатків.

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Своєю чергою, у Мінфіні висловили занепокоєння тим, що текст законопроєкту фактично робить голову перезавантаження митниці незалежним від Кабінету міністрів.

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