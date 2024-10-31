Госдолг Украины стал дешевле: что это значит

Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась на 21,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

С начала 2024 года по состоянию на 30 сентября средневзвешенная стоимость госдолга сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88 процента.

Уменьшенная ставка по долговым обязательствам означает, что Украина будет меньше платить за обслуживание долга.

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Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%.

Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 12%, а займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 3%.

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По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,4 трлн грн, или 155,7 млрд долларов, напомнили в Минфине.

Напомним:

Ранее, государственный и гарантированный государством долг Украины пересек отметку в 6,4 трлн грн.