Госдолг Украины стал дешевле: что это значит
Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась на 21,8%.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
С начала 2024 года по состоянию на 30 сентября средневзвешенная стоимость госдолга сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88 процента.
Уменьшенная ставка по долговым обязательствам означает, что Украина будет меньше платить за обслуживание долга.
Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.
В разрезе кредиторов львиную долю долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%.
Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 12%, а займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 3%.
По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,4 трлн грн, или 155,7 млрд долларов, напомнили в Минфине.
Напомним:
Ранее, государственный и гарантированный государством долг Украины пересек отметку в 6,4 трлн грн.