Держборг України перетнув позначку у 6,4 трильйона
Вівторок, 29 жовтня 2024, 17:43 -
Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн грн, або 155,56 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зокрема, державний борг України становив 6,1 трлн грн (95,52 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 148,59 млрд доларів, з якого:
- Зовнішній борг становив 4,39 трлн грн (68,60 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 106,72 млрд доларів.
- Внутрішній борг становив 1,72 трлн грн (26,92 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 41,87 млрд доларів.
Гарантований державою борг України становив 286,98 млрд грн (4,48%), або 6,97 млрд доларів, зокрема:
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- гарантований державою зовнішній борг – 219,78 млрд грн (3,43 %)
- гарантований державою внутрішній борг – 67,20 млрд грн (1,05 %).
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