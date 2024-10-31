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В Украине сформировалась "большая четверка" производителей пива

Четверг, 31 октября 2024, 12:41 - Артур Крыжный

На данный момент четыре игрока контролируют около 80-85% рынка пива в Украине.

Так ситуацию в комментарии Liga.net оценил генеральный директор ЧАО "Оболонь" Игорь Булах.

По его словам, четверка лидеров-производителей пива в Украине сейчас распределилась следующим образом:

  • Carlsberg Ukraine (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Львовское и другие).
  • ЧАО "Оболонь" (Оболонь, Hike, Zibert и другие).
  • "AB InBev Efes Украина" (Черниговское, Рогань, Staropramen и другие).
  • "Первая частная пивоварня" (Бочковое, Heineken, Закарпатское и другие).

Напомним:

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В марте 2022 года нидерландская компания Heineken NV прекратила производство и продажу пива собственного бренда в России, заводы будут работать для национальных брендов.

В мае 2022 года компания AB InBev переместила производство пива марки "Черниговское" в город Лювен, Фландрия, в результате российской агрессии.

пиво
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