В Украине сформировалась "большая четверка" производителей пива

На данный момент четыре игрока контролируют около 80-85% рынка пива в Украине.

Так ситуацию в комментарии Liga.net оценил генеральный директор ЧАО "Оболонь" Игорь Булах.

По его словам, четверка лидеров-производителей пива в Украине сейчас распределилась следующим образом:

Carlsberg Ukraine (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Львовское и другие).

ЧАО "Оболонь" (Оболонь, Hike, Zibert и другие).

"AB InBev Efes Украина" (Черниговское, Рогань, Staropramen и другие).

"Первая частная пивоварня" (Бочковое, Heineken, Закарпатское и другие).

Напомним:

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В марте 2022 года нидерландская компания Heineken NV прекратила производство и продажу пива собственного бренда в России, заводы будут работать для национальных брендов.

В мае 2022 года компания AB InBev переместила производство пива марки "Черниговское" в город Лювен, Фландрия, в результате российской агрессии.