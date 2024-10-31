В Украине сформировалась "большая четверка" производителей пива
Четверг, 31 октября 2024, 12:41 -
На данный момент четыре игрока контролируют около 80-85% рынка пива в Украине.
Так ситуацию в комментарии Liga.net оценил генеральный директор ЧАО "Оболонь" Игорь Булах.
По его словам, четверка лидеров-производителей пива в Украине сейчас распределилась следующим образом:
- Carlsberg Ukraine (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Львовское и другие).
- ЧАО "Оболонь" (Оболонь, Hike, Zibert и другие).
- "AB InBev Efes Украина" (Черниговское, Рогань, Staropramen и другие).
- "Первая частная пивоварня" (Бочковое, Heineken, Закарпатское и другие).
Напомним:
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В марте 2022 года нидерландская компания Heineken NV прекратила производство и продажу пива собственного бренда в России, заводы будут работать для национальных брендов.
В мае 2022 года компания AB InBev переместила производство пива марки "Черниговское" в город Лювен, Фландрия, в результате российской агрессии.
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