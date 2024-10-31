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За 8 месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на $3 миллиарда

Четверг, 31 октября 2024, 11:12 - Артур Крыжный

По данным Госстата, с января по август 2024 года в Украину было импортировано 215,6 тысячи подержанных и новых легковых авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила 2,93 млрд долларов.

Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, из которой в Украину завезли почти 42,5 тысячи авто.

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Среди других стран-поставщиков также были:

  • США - 34590 ед. (+63%);
  • Китай - 25604 ед. (+102%);
  • Япония - 21934 ед. (+14%);
  • Республика Корея - 11159 ед. (+63%);
  • Франция - 10741 ед. (-36%);
  • Словакия - 9651 ед. (+52%);
  • Мексика - 9391 ед. (+77%);
  • Чехия - 9117 ед. (-21%);
  • Великобритания - 9070 ед. (-8%).

Напомним:

В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 000 новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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автопром
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