За 8 месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на $3 миллиарда
Четверг, 31 октября 2024, 11:12 -
По данным Госстата, с января по август 2024 года в Украину было импортировано 215,6 тысячи подержанных и новых легковых авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила 2,93 млрд долларов.
Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, из которой в Украину завезли почти 42,5 тысячи авто.
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Среди других стран-поставщиков также были:
- США - 34590 ед. (+63%);
- Китай - 25604 ед. (+102%);
- Япония - 21934 ед. (+14%);
- Республика Корея - 11159 ед. (+63%);
- Франция - 10741 ед. (-36%);
- Словакия - 9651 ед. (+52%);
- Мексика - 9391 ед. (+77%);
- Чехия - 9117 ед. (-21%);
- Великобритания - 9070 ед. (-8%).
Напомним:
В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 000 новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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