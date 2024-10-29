В Україні продажі нових авто зросли на 21%: які моделі продавались найкраще

Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 000 нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що бестселером ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть і склали 5 060 одиниць.

Також у лідерській трійці – Toyota RAV-4 (3 402 одиниці) та Mazda CX5 (1 459 одиниці).

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До найпопулярніших нових легковиків 2024 року також увійшли: Volkswagen iD.4 – 1 410 одиниць, KIA Sportage – 1 315 одиниць, Hyundai Tucson – 1 078 одиниць, Toyota Camry – 1 069 одиниць, Skoda Octavia – 998 одиниць, Volkswagen Touareg – 966 одиниць та Skoda Kodiaq – 961 одиниця.

Нагадаємо:

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

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