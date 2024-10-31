Цены на нефть выросли на фоне новостей о задержке увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть выросли из-за роста спроса на топливо в США, после неожиданного снижения запасов нефти и бензина, а также сообщений о возможной задержке увеличения добычи странами ОПЕК+.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,65%, до $73,02 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 43 цента, или 0,63%, до $69,04 за баррель.

Оба контракта поднялись более чем на 2% в среду после падения более чем на 6% в начале недели из-за снижения риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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По данным Управления энергетической информации США, запасы бензина в стране неожиданно снизились за неделю, завершившуюся 25 октября, до самого низкого уровня за два года из-за роста спроса. Также снизились запасы сырой нефти из-за сокращения импорта.

Девять аналитиков, опрошенных агентством Reuters, ожидали увеличения запасов бензина и сырой нефти.

"Неожиданное снижение запасов бензина в США дало возможность для покупок, ведь спрос выглядит сильнее, чем ожидалось", - сказал Тошитака Тазава, аналитик Fujitomi Securities. "Ожидания возможной задержки увеличения добычи ОПЕК+ также поддерживают рынок... Если это произойдет, WTI может восстановиться до уровня $70", - добавил он.

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Агентство Reuters сообщило, что страны ОПЕК+ могут отложить планируемое повышение добычи в декабре на месяц или более из-за беспокойства относительно слабого спроса на нефть и роста предложения.

Группа планирует увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки в декабре, но уже перенесла это повышение с октября из-за падения цен. Решение об отсрочке может быть принято уже на следующей неделе, сообщили два источника в ОПЕК+ агентству Reuters.

ОПЕК+ должна провести встречу 1 декабря, чтобы определить дальнейшие шаги своей политики.

Напомним:

Объединение стран-производителей нефти ОПЕК+ планируют добавить до 2,5 миллиона баррелей в день к предложению уже через чуть более чем месяц, но может потребоваться пауза.