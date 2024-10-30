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Минобороны не нашло оснований давать бронь рабочим "Баллистики" – министерство

Среда, 30 октября 2024, 21:15 - Артур Крыжный

Комиссия Минобороны не нашла оснований для того, чтобы предоставить право производителю снаряжения для войска "Баллистика" бронировать рабочих.

Об этом сообщили ЭП в министерстве.

Согласно действующему порядку, статус критически важного предприятия, предоставляющего право бронирования работников, определяется критериями, утвержденными постановлениями Кабинета министров Украины.

По состоянию на сегодня ООО "Баллистика" такого статуса не имеет, о чем Минобороны предоставило официальный ответ на запросы представителей компании.

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После рассмотрения документов, поданных "Баллистикой", комиссия по определению критически важных предприятий решила, что компания не соответствует необходимым критериям.

Основными причинами отказа стали отсутствие государственного контракта с Минобороны или ДОТ, согласования на госзаказ в роли соисполнителя, а также отсутствие соответствующих ходатайств от представителей ВСУ. Кроме того, предприятие не находится в управлении Министерства обороны.

Вместе с тем, Министерство обороны отмечает, что "высоко ценит вклад, который частные оборонные предприятия делают для защиты государства".

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В ближайшее время планируется встреча с представителями оборонной промышленности для открытого диалога, разъяснив условия получения статуса критически важного предприятия, и способствовать процессу бронирования специалистов для обеспечения стабильной работы производств.

О времени и месте проведения встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним:

Производитель защитного снаряжения для военных "Баллистика" до сих пор не может добиться права на бронирование сотрудников.

ВПК
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