Виробника спорядження для війська чотири місяці ігнорують з бронюванням – заява

Виробник захисного спорядження для військових "Балістика" досі не може домогтися права на бронювання співробітників.

Про це повідомив засновник компанії Олександр Довгий.

"Підприємство, продукцією якого користуються сотні тисяч захисників, не має підтримки, тоді як працівники вторинних галузей — тарологи, сушисти й інші — отримують бронювання без особливих перешкод", - заявив він.

За його словами, відсутність бронювання ставить під загрозу функціонування підприємства. Окрім самого власника компанії, на фронті служать топ-менеджери "Балістики". За останні два роки повістки прийшли трьом менеджерам, що загрожує виконанню контрактів.

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"Від профільного Міністерства оборони України ми чекаємо відповіді з 24 червня 2024 року. Відповідь мала бути надана протягом 10 днів, але ми вже чекаємо понад чотири місяці. Так, всі перевантажені, але і в "Балістиці" без діла не сидять", - продовжив Довгий.

На його переконання "Балістика" відповідає критеріям для бронювання не лише за Міністерством оборони, а й за Мінстратегпрому та Мінекономіки, але бронювання отримати не вдається.

Компанія виробляє не лише спорядження для військових, але й допомагаємо силам оборони й справно сплачує податки, додав Довгий.

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Нагадаємо:

У лютому в офісі компанії "Балістика" проводили обшук. В компанії заявили, що його проводила Національна поліція за запитом власником ТОВ "Велмет".

Через прогалини в системі бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів. Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї.

Уряд протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.

23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.