Брак в "Дія" вошел в список лучших изобретений мира по версии TIME

Услуга "Брак онлайн" в приложении "Дія" вошел в список Best Inventions 2024 по версии журнала TIME.

Об этом говорится на сайте журнала.

TIME Best Inventions 2024 оценил брак онлайн в Дія в категории Apps & Software.

Журнал отмечает, что процесс бракосочетания простой, хотя и не слишком романтичный: один из партнеров делает предложение через приложение, а другой получает уведомление. Если вторая сторона отвечает "да" в течение 14 дней, пара договаривается о дате видеосвязи для свадьбы с ведущим на платформе Webex.

Реклама:

"Это может показаться суровым способом признания в любви, но его создали для того, чтобы помочь многим украинским парам, которые оказались физически разделенными из-за вторжения России, продолжать свою жизнь", - добавили в TIME.

Отмечается, что уже более 1,1 миллиона украинцев воспользовались этой технологией для предложения.

Напомним:

Реклама:

Приложение "Дія" пересекло отметку в 21 миллион уникальных пользователей. Сейчас в нем доступны 24 документа и более 30 сервисов.

За первые 24 часа с начала работы услуги "Брак онлайн" в "Дії" украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед.