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Шлюб онлайн: за перші 24 години українці забронювали дати на два місяці вперед

Четвер, 12 вересня 2024, 16:52 - Артур Крижний

За перші 24 години з початку роботи послуги "Шлюб онлайн" у "Дії" українці забронювали дати на 2 місяці вперед.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Лише за перші 24 години ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед! А пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня", - заявив він.

Результати за 3 дні роботи послуги в цифрах:

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  • 416 133 пропозиції зробили користувачі. Позитивних відповідей було 49 282;
  • 1 247 пар подали заяви про шлюб;
  • 197 пар уже одружилися із запуску бети.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.

Економічна правда.

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Дія
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