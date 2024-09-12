Шлюб онлайн: за перші 24 години українці забронювали дати на два місяці вперед
Четвер, 12 вересня 2024, 16:52 -
За перші 24 години з початку роботи послуги "Шлюб онлайн" у "Дії" українці забронювали дати на 2 місяці вперед.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Лише за перші 24 години ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед! А пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня", - заявив він.
Результати за 3 дні роботи послуги в цифрах:
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- 416 133 пропозиції зробили користувачі. Позитивних відповідей було 49 282;
- 1 247 пар подали заяви про шлюб;
- 197 пар уже одружилися із запуску бети.
Нагадаємо:
У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.
Економічна правда.
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