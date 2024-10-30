Наблюдательный совет "Укрнафты" утвердил план развития компании на 5 лет

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" провел заседание в Киеве, в ходе которого утвердил стратегические направления развития компании на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Новый стратегический план "Укрнафты" предусматривает привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и развитие персонала.

По замыслу, план должен стать шагом в преодолении проблем с недостаточным финансированием и устаревшей советской материально-технической базой предприятия.

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Стратегия направлена на обеспечение устойчивого развития "Укрнафты" и энергетической независимости Украины, добавили в пресс-службе.

Напомним:

В "Укрнафте" избран полный состав Наблюдательного совета: к команде присоединилась Екатерина Кузнецова - независимый член наблюдательного совета.

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