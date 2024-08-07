Всі розділи
Укр / Рус

В "Укрнафті" сформували наглядову раду: хто увійшов

Середа, 7 серпня 2024, 12:54 - Артур Крижний

В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Відтак, склад наглядової ради ПАТ "Укрнафта" виглядає наступним чином:

  • Катерина Кузнецова – незалежна директорка (член). 
  • Тімоті Додсон – незалежний директор (член).
  • Дункан Джеймс Найтінгейл – незалежний директор (член). 
  • Людмила Дараган – представниця від держави. 
  • Роза Тапанова – представниця від НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо:

Реклама:

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

Господарський суд Полтавської області призначив стягнути з ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" на користь відділу освіти Валківської міськради Харківської області заборгованість, пеню та штраф на півмільйона гривень. 

Економічна правда.

Реклама:
Укрнафта
Реклама:
Матеріали за темою
Суд дозволив відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі 6 серпня 2024, 18:25
"Укрнафта" закуповує три електростанції: очікувана вартість 2,5 млрд  25 липня 2024, 13:49
"Укрнафта" закупить пожежні автоцистерни: очікувана вартість 59 мільйонів  23 липня 2024, 15:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті