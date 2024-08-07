В "Укрнафті" сформували наглядову раду: хто увійшов

В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Відтак, склад наглядової ради ПАТ "Укрнафта" виглядає наступним чином:

Катерина Кузнецова – незалежна директорка (член).

Тімоті Додсон – незалежний директор (член).

Дункан Джеймс Найтінгейл – незалежний директор (член).

Людмила Дараган – представниця від держави.

Роза Тапанова – представниця від НАК "Нафтогаз України".

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Економічна правда.

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