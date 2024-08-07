В "Укрнафті" сформували наглядову раду: хто увійшов
Середа, 7 серпня 2024, 12:54 -
В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
Відтак, склад наглядової ради ПАТ "Укрнафта" виглядає наступним чином:
- Катерина Кузнецова – незалежна директорка (член).
- Тімоті Додсон – незалежний директор (член).
- Дункан Джеймс Найтінгейл – незалежний директор (член).
- Людмила Дараган – представниця від держави.
- Роза Тапанова – представниця від НАК "Нафтогаз України".
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Економічна правда.
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