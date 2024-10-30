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АМКУ оштрафовал две компании из Одессы за сговор на 10 тендерах

Среда, 30 октября 2024, 18:30 - Алексей Артемчук

Антимонопольный комитет разоблачил две компании из Одессы - ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" - в систематическом сговоре на тендерах на закупку различных видов электромонтажных работ в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает АМКУ.

По данным Комитета компании исказили результаты 10 торгов на общую сумму 90 млн.

АМКУ установила, что компании согласовали между собой условия участия в торгах, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

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За нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 12 млн.

Теперь этим двум компаниям, согласно Закону Украины "О публичных закупках", могут отказывать в участии в процедуре закупки на основании факта, что они в течение последних трех лет привлекались к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий по искажению результатов тендеров.

Напомним:

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Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор двух компаний - ООО "ЛК Энергомир" и ООО "ЭК Укрэнергомонтаж" - и оштрафовал их на 10,3 млн грн.

ТЭК тендер
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