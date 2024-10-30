АМКУ оштрафовал две компании из Одессы за сговор на 10 тендерах
Антимонопольный комитет разоблачил две компании из Одессы - ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" - в систематическом сговоре на тендерах на закупку различных видов электромонтажных работ в Николаевской и Одесской областях.
Об этом сообщает АМКУ.
По данным Комитета компании исказили результаты 10 торгов на общую сумму 90 млн.
АМКУ установила, что компании согласовали между собой условия участия в торгах, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.
За нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 12 млн.
Теперь этим двум компаниям, согласно Закону Украины "О публичных закупках", могут отказывать в участии в процедуре закупки на основании факта, что они в течение последних трех лет привлекались к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий по искажению результатов тендеров.
Напомним:
Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор двух компаний - ООО "ЛК Энергомир" и ООО "ЭК Укрэнергомонтаж" - и оштрафовал их на 10,3 млн грн.