Антимонопольний комітет на 10 мільйонів оштрафував дві фірми за змови

Антимонопольний комітет України викрив змову двох компаніх — ТОВ "ЛК Енергомир" та ТОВ "ЕК Укренергомонтаж" – і оштрафував їх на 10,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Ці фірми завдяки антиконкурентним узгодженим діям виграли п'ять тендерів на загальну суму 81 млн грн.

ТОВ "ЛК Енергомир" та ТОВ "ЕК Укренергомонтаж" брали участь у тендерах:

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Капітальний ремонт мереж електропостачання: Кабельні лінії КЛ 10 кВ ГПП Берегова – РП-1, організований ДП "Морський торгівельний порт "Южний";

Заміна панелей РП-0,4 кВ з пусконалагоджувальними послугами в трансформаторній підстанції ЗТП №4237 (дві закупівлі), організованої Одеським державним університетом внутрішніх справ;

Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання комунальної установи "Міська клінічна інфекційна лікарня" (дві закупівлі), організованих управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

Цим двом компаніям, згідно із Законом України "Про публічні закупівлі", можуть відмовляти в участі у процедурі закупівлі на підставі факту, що вони протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів тендерів.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Інтевро" та ТОВ "Транс Інжиніринг Груп" за змову на тендері під час закупівлі систем відеоспостереження, яку оголосило КП "Центр електронних послуг" Криворізької міськради.

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