Печерский суд арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up по запросу ГБР
Среда, 30 октября 2024, 17:22 -
30 октября суд снова наложил арест на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, которое подозревают в отмывании российских денег.
Об этом сообщает глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
Руководитель АРМА поблагодарила Госбюро расследований за "мгновенные реагирования и внесение соответствующего ходатайства в суд".
"Ни копейки средств агрессора и таких, которые были легализованы преступным путем, не будет возвращено. Каждая гривна, каждый миллиард - на Силы обороны Украины и против врага!" - подчеркнула Елена Дума.
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Напомним:
Печерский районный суд отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, которое имеет связи с РФ.
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