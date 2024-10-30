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Печерский суд арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up по запросу ГБР

Среда, 30 октября 2024, 17:22 - Алексей Артемчук

30 октября суд снова наложил арест на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, которое подозревают в отмывании российских денег.

Об этом сообщает глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Руководитель АРМА поблагодарила Госбюро расследований за "мгновенные реагирования и внесение соответствующего ходатайства в суд".

"Ни копейки средств агрессора и таких, которые были легализованы преступным путем, не будет возвращено. Каждая гривна, каждый миллиард - на Силы обороны Украины и против врага!" - подчеркнула Елена Дума.

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Напомним:

Печерский районный суд отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, которое имеет связи с РФ.

суд ДБР
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