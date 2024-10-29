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Суд скасував арешт на 2,6 мільярда онлайн-казино Pin-Up

Вівторок, 29 жовтня 2024, 14:19 - Олексій Артемчук

Печерський районний суд скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, яке має зв’язки з РФ. 

Про це повідомляє  голова АРМА Олена Дума.

Агентство з розшуку й менеджменту активів терміново звернулося до Держбюро розслідувань щодо накладання нового арешту.

За словами керівниці АРМА, ці кошти агентство вже направило на  закупівлю військових облігацій, а отже на Збройні сили України.

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"Цинічна позиція суду. Переконана, що це відбувається не просто так. Але, точно всупереч закону та постанови уряду №187 від 3 березня 2022 року, якою чітко визначено мораторій на повернення коштів Російської Федерації", – заявила Дума.

Вона запевнила, що кошти, направлені на ЗСУ, "в жодному разі не будуть повернуті ворогу".

"Те, що відбувається, спостерігають і міжнародні партнери, які допомагають Україні у війні проти ворога. Такі рішення є "лакмусом фіолетовим" для прискорення судової реформи", – додала керівниця АРМА.

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Нагадаємо:

Суд задовольнив клопотання правоохоронців про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. 

суд Україна
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