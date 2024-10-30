Производителя снаряжения для войска четыре месяца игнорируют с бронированием – заявление

Производитель защитного снаряжения для военных "Баллистика" до сих пор не может добиться права на бронирование сотрудников.

Об этом сообщил основатель компании Александр Довгий.

"Предприятие, продукцией которого пользуются сотни тысяч защитников, не имеет поддержки, тогда как работники вторичных отраслей - тарологи, сушисты и другие - получают бронирование без особых препятствий", - заявил он.

По его словам, отсутствие бронирования ставит под угрозу функционирование предприятия. Кроме самого владельца компании, на фронте служат топ-менеджеры "Баллистики". За последние два года повестки пришли еще трем менеджерам, что угрожает выполнению контрактов.

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"От профильного Министерства обороны Украины мы ждем ответа с 24 июня 2024 года. Ответ должен был быть предоставлен в течение 10 дней, но мы уже ждем более четырех месяцев. Да, все перегружены, но и в "Баллистике" без дела не сидят", - продолжил Довгий.

По его убеждению "Баллистика" соответствует критериям для бронирования не только по Министерству обороны, но и по Минстратегпрому и Минэкономики, но бронирование получить не удается.

Компания производит не только снаряжение для военных, но и помогаем силам обороны и исправно платит налоги, добавил Довгий.

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Напомним:

В феврале в офисе компании "Баллистика" проводили обыск. В компании заявили, что его проводила Национальная полиция по запросу владельцем ООО "Велмет".

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.

Правительство протокольным решением согласовало частичное восстановление бронирования для военнообязанных.

23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.