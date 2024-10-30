Китай призвал автопроизводителей избегать инвестиций в страны ЕС, которые поддержали пошлины

Китай призывает местных автопроизводителей прекратить крупные инвестиции в европейские страны, которые поддерживают дополнительные пошлины на электромобили китайского производства.

Об этом сообщает Reuters.

Пока Китай продолжает переговоры об альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, сообщили о том, что они должны приостановить инвестирование в крупные активы в странах, которые поддержали пошлины.

Десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали тарифы на китайские электромобили во время голосования, пять членов, в частности Германия, выступили против, а 12 - воздержались.

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Государственная компания SAIC, второй по величине экспортер автомобилей в Китае, выбирает место для завода по производству электромобилей в Европе, а также планирует открыть в этом году второй европейский центр запчастей во Франции.

Итальянское правительство ведет переговоры с Chery и другими китайскими автопроизводителями о потенциальных инвестициях.

BYD строит завод в Венгрии, которая проголосовала против тарифов. Китайский гигант электромобилей также рассматривает возможность переноса своей европейской штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию из-за беспокойства относительно расходов.

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Еще до того, как Китай предоставил указания, китайские компании с осторожностью относились к самостоятельному созданию производственных площадок в Европе, так как это требует больших инвестиций и глубокого понимания местных законов и культуры.

Напомним:

Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет.