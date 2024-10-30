На аукционы по субаренде выставлен самый большой участок "Земельного банка"

В Украине самый большой земельный участок площадью 3969 гектаров, который расположен в Кировоградской области, передается в пользование через открытые онлайн-торги на "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Отмечается, что стартовая стоимость лота составляет 12,19 млн грн, что составляет около 3070 гривен за гектар.

Аукционы состоятся 28 ноября 2024 года.

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Целевое назначение участка - "Для ведения товарного сельскохозяйственного производства".

"Этот земельный участок является "бриллиантом" проекта "Земельный банк", ведь является уникальным предложением на рынке по своей площади и составу угодья - пашня. Впервые в Украине земельный участок такого размера передается в пользование через открытые онлайн-торги", - подчеркнул генеральный директор ООО „Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский.

Ранее этот участок находился в постоянном пользовании ГП "Сельскохозяйственное предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№115)", зарегистрированного на Киевщине.

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В июне Кабинет министров в составе первого пула земель изъял его у государственного предприятия и передал в пользование оператору "Земельного банка". Теперь она доступна для субаренды сроком на 14 лет.

Напомним:

Первые победители аукционов по субаренде государственных земельных участков досрочно подписали договоры с ООО "Государственный земельный банк" и оплатили арендную плату.