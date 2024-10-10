Перший 21 мільйон надійшов до держбюджету від аукціонів "Земельного банку"

Перші переможці аукціонів з суборенди державних земельних ділянок достроково підписали договори з ТОВ "Державний земельний банк" та сплатили орендну плату.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

До держбюджету надійшло 21,9 млн грн (з ПДВ) за шість державних ділянок площею 539 га.

Аграрії отримали документи на законне користування державними земельними ділянками. Тепер вони можуть розпочати їх обробку та планувати свою діяльність на 14 років, створюючи робочі місця та проводячи якісну сівозміну для збереження ґрунтів, додають у Земельному банку.

Реклама:

На відкритих аукціонах на платформі Prozorro.Продажі вже виставлено 145 земельних ділянок у 11 областях України. До кінця року Фонд держмайна планує через електронні торги здати близько 100 000 га державних сільгоспземель, додав міністр агрополітики Віталій Коваль.

Площа земельних ділянок варіюється від 1 га до 4000 га. Середня вартість оренди складає 40 700 грн (з ПДВ) за гектар.

Нагадаємо:

Реклама:

В Україні стартували онлайн-аукціони "Земельного банку", де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 млн грн, які надійдуть до держбюджету.