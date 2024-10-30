Суд обязал обвиняемых вернуть 103 миллиона гривен убытков "Укрзализныци"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу о злоупотреблениях на закупках дизтоплива для "Укрзализныци", которые нанесли перевозчику ущерб в 103 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В рамках расследования установлено, что в начале 2017 года должностные лица "Укрзализныци" предприняли действия для того, чтобы один из поставщиков дизельного топлива получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн.

Более того, несмотря на наличие действующих предыдущих контрактов, которые позволяли "Укрзализныце" продолжать получать топливо по более низким ценам, должностные лица умышленно настояли на выполнении поставок на 15-20% дороже.

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Представителю коммерческой структуры признали виновным и суд назначил ему наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года и со штрафом.

Бывшего чиновника Укрзализныци ВАКС также признал виновным и назначил наказание - 3 года 1 месяц лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года и со штрафом.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск АО "Укрзализныця" и постановил взыскать с обвиняемых 102,793 млн грн, как возмещение вреда, причиненного в результате совершения преступления.

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Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.