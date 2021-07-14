Завдання Укрзалізниці 103 мільйони збитків: завершили розслідування 

ua-energy

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування, здійснюване НАБУ за епізодом про завдання "Укрзалізниці" майже 103 млн грн збитків під час закупівлі дизпалива у 2017 році.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, САП.

14 липня НАБУ та САП відкрили матеріали слідства підозрюваним та стороні захисту для ознайомлення. Підозрюють у скоєнні злочину трьох осіб, що на момент вчинення злочину обіймали такі посади:

керівника філії "Центр забезпечення виробництва" ("ЦЗВ") Укрзалізниці;

начальника управління обліку нафтопродуктів та складського господарства "ЦЗВ";

особу, яка керувала діяльністю ТОВ "Вог Аеро Джет" (організатор корупційних схем).

Посадовців УЗ підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Посадовця ТОВ також підозрюють у зловживанні владою як співучасника.

За даними слідства, на початку січня 2017 року філія "ЦЗВ" "Укрзалізниці" уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тонн дизпалива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну.

Водночас, керівник філії відмовився від замовлення за цими договорами, а у січні 2017 року замовив дизпаливо у тієї ж компанії, але за ціною від 21 300 грн до 22 230 грн. Наприкінці січня учасники схеми уклали низку додаткових угод, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива на 10%.

Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Після декількох підвищень цін за угодами керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива.

Відтак, у січні-лютому 2017 року "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн через закупівлі дизпаливи за ціною від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Зазначається, що ця справа є четвертим епізодом викритої корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на "Укрзалізниці" за участі ТОВ "Вог Аеро Джет".

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 18 травня повідомили трьом особам про підозру у завданні "Укрзалізниці" майже 103 мільйони гривень збитків під час закупівель дизпалива у 2017 році.

Детективи Національного антикорупційного бюро у 2018 році повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії в особливо великих розмірах.

Економічна правда