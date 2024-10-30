В одном из региональных управлений БЭБ проводят обыски - источники
Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском управлении Бюро экономической безопасности.
Об этом "Экономической правде" сообщили источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что речь идет о расследовании дела о теневом "зерновом коридоре" и возможном уклонении от уплаты налогов.
Напомним:
Ранее, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в Киевской области разоблачили компанию-экспортера, которая умышленно уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Отмечается, что руководитель компании, занимающейся экспортом сельскохозяйственной продукции, умышленно не отразил в декларации по налогу на прибыль операции по получению зерновых культур, которые в дальнейшем планировали экспортировать в страны ЕС.
Таким образом, компания уклонилась от уплаты 12,6 млн грн налогов.