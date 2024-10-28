БЕБ викрило експортера зерна і повернуло до держбюджету майже 13 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Київській області викрили компанію-експортера, яка навмисне ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що керівник компанії, що займається експортом сільськогосподарської продукції, навмисне не відобразив у декларації з податку на прибуток операції з отримання зернових культур, які надалі планували експортувати до країн ЄС. Таким чином, компанія ухилилася від сплати 12,6 млн грн податків.

В повідомленні додають, що сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

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Директору підприємства-порушника повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності", - резюмували в БЕБ.

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