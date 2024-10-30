Украинский производитель кормов для животных получил 40 миллионов евро на завод в ЕС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует в "Кормотех" 40 млн евро на строительство второго завода в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что общая стоимость проекта составит 63 млн евро.

Кредит предоставляется холдинговой компании Группы Vengast Investments Ltd (Кипр) и ее дочерней компании в Литве Kormotech UAB. Пакет финансирования является синдицированным кредитом A/B на сумму 40 млн евро, из которых 20 млн евро предоставит нидерландский фонд управления активами ILX Fund.

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Новый проект поможет "Кормотеху" расширить экспорт и географическую диверсификацию, а также создать новые возможности для трудоустройства и обучения женщин, ветеранов, людей с инвалидностью и других уязвимых групп.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление украинскому производителю кормов для домашних животных "Кормотех" (Львовская область) кредита на 10 миллионов евро на строительство нового завода в Литве.

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