ЄБРР надасть українській компанії 10 мільйонів євро кредиту на будівництво заводу в ЄС

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив надання українському виробнику кормів для домашніх тварин "Кормотех" (Львівська область) кредиту на 10 мільйонів євро на будівництво нового заводу в ЛИтві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-реліз ЄБРР.

Зазначається, що це фінансування є частиною більш широкої інвестиційної програми, що включає в себе будівництво нового заводу в Литві і розширення діяльності групи в Україні.

"Метою даної програми розширення є задоволення зростаючого внутрішнього попиту, а також географічна диверсифікація продажів зі стратегічною метою стати однією з провідних компаній з виробництва кормів для домашніх тварин в світі.

Будівництвом заводу в Литві "Кормотех" створить нову базу на загальному ринку ЄС і забезпечить собі кращий доступ до країн ЄС, а також на більш віддалені експортні ринки в таких регіонах, як Латинська Америка", - заявили у ЄБРР.

Нагадаємо:

Про те, що провідний український виробник харчування для котів і собак "Кормотех" побудує завод в Литві, стало відомо у вересні 2018 року.

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