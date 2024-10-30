АРМА объявило конкурс на управляющего ТРЦ Gulliver

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра Gulliver, который решением суда был передан в управление агентства.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По результатам оценки, стоимость объекта составляет 7,6 млрд гривен. АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего.

Конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, которые соответствуют квалификационным критериям, могут подать свои предложения по управлению.

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В то же время АРМА установило максимально возможные 4 критерия к отбору управляющего активом:

Участник должен иметь соответствующее имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 млн грн.

Участник должен иметь устойчивый и усовершенствованный коллектив специалистов, которые должны иметь соответствующие области высшего образования и надлежащий профессиональный опыт выполнения своих обязанностей по полученной специальности образования.

Участник должен предоставить подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров и занятия определенными видами хозяйственной деятельности (КВЭД: 68.20, 82.30, 93.29) за период не менее 3 последних лет.

Участник должен подтвердить свою финансовую состоятельность официальными данными внесенными в контролирующие органы.

Согласно договору, с будущим управляющим предусмотрена норма минимального ежемесячного размера гарантийного платежа в 17,38 млн гривен. Это минимальная сумма, которую должен платить управляющий в течение отчетного одного месяца управления.

Конкурс по отбору стартует с 70% доходов, которые должны уплачиваться в государственный бюджет из полученных доходов от управления имуществом. Победителем конкурса будет признан тот, кто предложит наибольший процент уплаты.

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Иностранный бизнес также может участвовать в отборе управляющего активом, добавили в АРМА.

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Напомним:

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило официальный отчет оценки по ТРЦ Gulliver (ООО "Три О"), согласно которому его оценили в 7,6 млрд грн.