Рада решила не повышать зарплаты прокурорам на треть

Ярослав Железняк

Верховная Рада Украины поддержала правку №155 по бюджетному законопроекту на 2025 год, которая отменяет повышение зарплат прокуроров на 37%.

Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам", - сообщил он

За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата, добавил нардеп.

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Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году не вырастут на 37%, на что планировали направить три миллиарда гривен.

Напомним:

За 9 месяцев 2024 года на спецпенсии, в частности прокуроров и судей, государство потратило почти 88 млрд гривен, а до конца года эта сумма составит почти 120 миллиардов.

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Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении Бюджет 2025 года и проект Бюджетных выводов.