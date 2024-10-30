В "Дії" уже более 21 миллиона пользователей: над какими сервисами работает Минцифра

Приложение "Дія" пересекло отметку в 21 миллион уникальных пользователей. Сейчас в нем доступны 24 документа и более 30 сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как говорится в сообщении, в работе команды - более 100 услуг, которые упрощают жизнь украинцев и меняют взаимодействие с государством.

"За все время мы запустили 30+ сервисов в приложении, более 125+ на портале и сделали реинжиниринг многих процессов. Для украинцев цифровые документы в Дії стали важнее бумажных, а государственные услуги уже проектируются по подходу digital first", - отмечает Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации.

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В сообщении также говорится, что в "Дії" украинцы могут пройти полный цикл бракосочетания онлайн, что недоступно ни в одной стране мира; сообщить о поврежденном имуществе после обстрела по программе еВідновлення; купить или продать авто в несколько кликов; вступить в подразделения, которые занимаются БпЛА и тому подобное.

В министерстве также отметили, что сейчас команда Минцифры работает над новыми сервисами, которые уже скоро будут доступны в приложении и на портале Дія. В частности, отображение разрешения на оружие, еАкциз, Дія.Підпис для юридических лиц, мультишеринг, услуги для бизнеса, сообщение о проблемах со связью.

Напомним:

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В процесс регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на портале "Дія" внесли некоторые изменения, что сократило процедуру с 20 до 5 минут.