Реєстрацію ТОВ на порталі "Дія" скоротили до п'яти хвилин
Вівторок, 29 жовтня 2024, 18:43 -
У процес реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на порталі "Дія" внесли деякі зміни, що скоротило процедуру з 20 до 5 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Серед оновлень:
- Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника у статутному капіталі становить 25% і більше і він має біометричний документ.
- Всі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тому залишиться додати тільки те, що відсутнє.
- Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес та знижують ризик помилок.
Щоб зареєструвати ТОВ через "Дію", необхідно авторизуватися на порталі, заповнити заяву на реєстрацію, підписати заяву електронним підписом.
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Після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться лише за кілька секунд.
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У застосунку "Дія" найближчим часом зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях.
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