Реєстрацію ТОВ на порталі "Дія" скоротили до п'яти хвилин

У процес реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на порталі "Дія" внесли деякі зміни, що скоротило процедуру з 20 до 5 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Серед оновлень:

Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника у статутному капіталі становить 25% і більше і він має біометричний документ.

Всі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тому залишиться додати тільки те, що відсутнє.

Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес та знижують ризик помилок.

Щоб зареєструвати ТОВ через "Дію", необхідно авторизуватися на порталі, заповнити заяву на реєстрацію, підписати заяву електронним підписом.

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Після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться лише за кілька секунд.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" найближчим часом зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях.

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