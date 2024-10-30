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ЕС установил окончательные пошлины на импорт китайских электрокаров сроком 5 лет

Среда, 30 октября 2024, 12:37 - Алексей Артемчук

Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Крупнейшие китайские автопроизводители будут платить от 17% до 35,3% пошлины в связи с угрозой экономических убытков для производителей ЕС из-за несправедливого субсидирования.

Размер пошлин для разных производителей будет отличаться:

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  • BYD: 17,0%
  • Geely: 18,8%
  • SAIC: 35,3%
  • Tesla: 7,8%
  • Другие компании, сотрудничавшие во время расследования: 20,7%
  • Компании, которые не сотрудничали: 35,3%

Отмечается, что эти пошлины добавляются к действующей ставке в 10%.

Еврокомиссия будет мониторить эффективность мер и оставляет возможность для переговоров с Китаем относительно альтернативных решений.

Производители также могут запросить ускоренный пересмотр для установления индивидуальной ставки пошлины.

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Антисубсидийное расследование впервые анонсировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре 2023 года из-за быстрого роста экспорта дешевых электромобилей из Китая в ЕС. Цель этих мер - обеспечить честную конкуренцию и защитить европейскую промышленную базу.

Напомним:

Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры относительно возможных альтернатив тарифов на электромобили китайского производства.

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.

BMW боится потерять китайский рынок, и поэтому просит правительство выступить против введения тарифов на электромобили из Китая.

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