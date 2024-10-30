Нефть колеблется на самом низком уровне за месяц

Цены на нефть в среду, 30 октября, удержались на минимумах за более чем месяц после падения в течение двух предыдущих сессий, поскольку рынки оценивали потенциальное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" и рост поставок ОПЕК+.

Об этом пишет профильное издание enkorr.

Цены на нефть марки Brent подорожали на 38 центов, или на 0,5%, до $71,50 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 43 цента, или на 0,6%, до $67,64 за баррель.

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Как пишет Reuters, цены упали вторую сессию подряд во вторник, когда репортер Axios сообщил на X, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет неизбежную встречу с несколькими министрами, руководителями военных и разведывательных служб для обсуждения дипломатического решения войны в Ливане.

Как сообщает Axios, израильские и американские официальные лица заявили, что соглашение, которое прекратит боевые действия между Израилем и "Хезболлой", может быть достигнуто в течение нескольких недель.

"Соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке находится на столе, что уменьшает риски более широкой эскалации, которая повлияет на добычу нефти, в то время как на горизонте все еще есть отказ ОПЕК+ от сокращения добычи", - сказал рыночный стратег IG. Yeap Jun Rong в электронном письме.

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ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в день (б/с) в декабре. Группа сократила добычу в целом на 5,86 млн б/с, что эквивалентно примерно 5,7% мирового спроса на нефть.

Запасы сырой нефти и топлива в США сократились на прошлой неделе, сообщили рыночные источники во вторник со ссылкой на данные Американского института нефти.

Запасы сырой нефти снизились на 573 тыс. баррелей за неделю, закончившуюся 25 октября, сообщили источники на условиях анонимности. Запасы бензина сократились на 282 тыс. баррелей, а запасы дистиллята - на 1,46 млн баррелей, сообщили источники.

Девять аналитиков, опрошенных Reuters, ожидали роста запасов сырой нефти на 2,2 млн баррелей.

Напомним:

Китай планирует экспортировать на 12,4% меньше продуктов переработки нефти в ноябре по сравнению с этим месяцем, сообщают китайские СМИ со ссылкой на опрос OilChem.