Китай планує менше експортувати палива

Китай планує експортувати на 12,4% менше продуктів переробки нафти в листопаді в порівнянні з цим місяцем, повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на опитування OilChem.

Про це пише enkorr.

Загальний експорт палива запланований на рівні 2,54 млн тонн, з них 800 тис. тонн бензину, 180 тис. тонн газойлю та 1,56 млн тонн гасу. Постачання бензину на 3,9% перевищує жовтневі, експорт газойлю запланований на 28% нижче, а гасу буде на 18% менше, ніж у жовтні, також показало опитування.

Темпи переробки на нафтопереробних заводах продовжили падіння, тим часом експорт також падав. У вересні експорт 5,2 млн тонн, що на 4,5% менше, ніж за рік. З них експорт бензину склав 730 тис. тонн, що на 33% менше за рік, а експорт дизельного палива склав 350 тис. тонн, різко знизившись як у минулому році, так і в попередньому місяці. Зріс лише експорт авіапалива – на 11,8%.

Реклама:

Раніше цього місяця Китай випустив останню квартальну партію квот на експорт палива, яка склала 9 мільйонів тонн. Основна частина квот складається з чистого очищеного палива, а решта 1 мільйона тонн — на бункерне паливо. Майже 6,4 мільйона тонн нових квот було видано державним нафтопереробним заводам, включаючи Sinopec, CNPC і CNOOC.

Ця остання партія дозволить збільшити загальні квоти на експорт палива за рік до 54 мільйонів тонн, йдеться у звіті, що практично не змінилося порівняно з квотами на 2023 рік.

Китайські нафтопереробники останнім часом борються з падінням рентабельності: у серпні обсяги переробки впали на 10% до 12,6 мільйона барелів на добу, оскільки гравці сектора обмежили виробництво, щоб зберегти прибуток. Тим часом вони нарощували запаси зі швидкістю 3,2 мільйона барелів на день, що стане найбільшим місячним збільшенням запасів з 2015 року, пишуть аналітики ING у недавній дописці.

Реклама:

Нагадаємо:

В Україні у січні-вересні 2024 року знизився імпорт бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 919,5 тис. т.