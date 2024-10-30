ЕБРР выделит 300 миллионов евро на электровозы для "Укрзализныци"

Европейский банк реконструкции и развития выделит средства на обновление парка электровозов двойного питания, в рамках предоставленного займа Укрзализныця закупит 50 электровозов.

Об этом сообщает Минразвития.

"Сейчас ЕБРР готов выделить заем в размере 300 миллионов евро для закупки 50 электровозов. В то же время, благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения" (RELINC), удастся приобрести еще 30 электровозов на общую сумму 190 миллионов долларов США", - отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

По его словам, благодаря Единому портфелю инвестиционных проектов (SPP) имеем возможность мобилизовать ресурсы партнеров и направить их на реализацию приоритетных проектов.

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Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3%, но ухудшил его на 2025 год с 6% до 4,7%.

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