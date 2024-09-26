ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання ВВП України в 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%.

Про це йдеться у звіті ЄБРР, пише "Інтерфакс-Україна".

"Знищення потужностей і об'єктів генерації та передачі електроенергії негативно впливає на українську економіку і вже перервало чотири квартали суттєвого зростання ВВП. З огляду на це, банк знизив свій прогноз зростання для України на 2025 рік до 4,7% порівняно з 6% у травневому звіті", - йдеться у звіті.

Водночас оновлений прогноз ЄБРР оптимістичніший, ніж уряду України (2,7%), МВФ (2,5-3,5%) і Національного банку (4,1%).

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Як пояснив регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", банк очікує наступного року поліпшення справ в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

"Ми вважаємо, що ситуація з енергопостачанням покращиться порівняно з цим роком. (...) Наразі докладається багато зусиль для поліпшення ситуації, які, ймовірно, принесуть результати наступного року. Крім того, нещодавно ЄС оголосив про збільшення підтримки для збільшення внутрішніх потужностей і експорту електроенергії в Україну", - сказав він.