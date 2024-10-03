Цены на нефть взлетели в ожидании удара Израиля по нефтепереработке Ирана

Нефть резко подорожала, поскольку рынок готовится к возможности, что Израиль в ответ на недавний ракетный обстрел нанесет удары по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate подскочила на 5,5% и достигла почти $74 за баррель после того, как президента США Джо Байдена спросили, поддержит ли он удары Израиля по нефтяным объектам Ирана.

Байден ответил: "Мы обсуждаем это". На вопрос об уточнениях со стороны Белого дома не было ответа. Также Байден отметил, что не ожидает, что израильский ответ состоится в четверг. Мировой эталон нефти Brent поднялся до почти $77.

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Нефтяной рынок обеспокоен последним кризисом на Ближнем Востоке, где уже в течение года Израиль противостоит Ирану и его союзникам в Газе, Ливане, Йемене и других странах. Регион обеспечивает около трети мировых поставок, и трейдеры опасаются, что эскалация может повлиять на потоки нефти, если будут атакованы энергетические объекты или заблокированы пути поставки.

"Тот факт, что энергетическая инфраструктура теперь рассматривается как потенциальная цель, не является неожиданностью для рынка, но комментарии Байдена делают эту возможность более реальной", - сказала Ребекка Бабин, старший трейдер энергоресурсов в CIBC Private Wealth. "Были сомнения относительно того, действительно ли Израиль нанесет удары по нефтяным объектам, учитывая влияние администрации Байдена, которая стремится к стабильным ценам на нефть перед выборами".

По оценкам аналитиков Citigroup Inc., большой удар Израиля по экспортной мощности Ирана может вывести с рынка 1,5 миллиона баррелей нефти в день. Если Израиль ударит по меньшим объектам, например, перерабатывающие предприятия, потери могут составить 300 000-450 000 баррелей в день.

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Напомним:

Москва окажется без средств для поддержания своей военной экономики, если Саудовская Аравия выполнит свои планы по увеличению добычи нефти, чтобы вернуть долю рынка.