Российские пользователи Apple потеряли доступ к почте Gmail

Пользователи смартфонов и планшетов Apple в России потеряли доступ к рабочей и личной почте на Gmail.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные "Сбой.рф".

Чаще всего на нерабочее приложение Gmail для iOS указывают жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом пользователи обнаружили, что при смене IP-адреса с русского на иностранный приложение начинает работать без каких-либо сбоев.

В компании Apple, которой принадлежит платформа iOS, а также в корпорации Google, владеющей сервисом Gmail, ситуацию пока не комментировали. Российские власти также со своей стороны не проясняли происходящее.

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Отмечается, что Gmail в России сталкивается с точечными блокировками или ограничениями на уровне инфраструктуры российских провайдеров или "Роскомнадзора".

Вероятно, такие меры будут распространяться и на другие сервисы Google, что может серьезно повлиять на цифровую экосистему в стране.

Напомним:

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Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно.